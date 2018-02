Bruna Marquezine fala sobre ciúme de Neymar com as cenas de beijo

Se é comum ter ciúme em uma relação, imaginem você no lugar da Bruna Marquezine. Ou mesmo do Neymar. Pois é. Em entrevista a Fernanda Souza em seu canal de Youtube, a atriz admitiu que o jogador tem ciúme das cenas de beijo que ela protagoniza com seu par romântico na novela "Deus salve o rei".

Em determinado momento da conversa, Fernanda conta que falou com o craque naquele dia e perguntou se ele está vendo a novela. A resposta foi bem humorada, mas deixou bem claro como o atacante do Paris Saint-Germain se sente em relação aos beijos da namorada com o atual par romântico na trama. "Então, agora está mais um pouco mais difícil de assistir, né", respondeu.

Bruna se derreteu toda e elogiou a parceria do amado. A atriz contou também do dia que ele perguntou se ia rolar algum beijo. Ela se precaviu: avisou no dia anterior, mas disse que era uma cena que ela até afastava o ator José Fidalgo. "Preta, se o beijo forçado foi daquele jeito acho que eu não quero ver os outros não", Neymar concluiu.

Bruna aproveitou para contar que Neymar fica um pouco confuso, comparando as caras de apaixonada que ela faz na novela com a vida real. "Eu acho que essa cara de apaixonada você já fez para mim", contou. Compreensiva, a amante disse que entende e que também não gostaria de viver essa situação.

Doente

O jogador está doente, segundo o técnico Unai Emery, e não participou do treino da equipe francesa nessa sexta-feira. O próximo jogo do PSG é o clássico contra o Olympique de Marselha, em casa, mas a participação do jogador na partida pelo Campeonato Francês ainda não é certeza. "Espero que esteja bem para treinar amanhã e ponto para domingo. Vamos esperar", disse Emery.