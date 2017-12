Bruna Marquezine gasta R$ 80 mil em passagens para ver Neymar, diz jornal

Não é fácil namorar à distância. Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, Bruna Marquezine gastou cerca de R$ 80 mil para visitar Neymar na Espanha entre outubro e fevereiro. Em alta na TV Globo e na publicidade, a atriz faz questão de arcar com as próprias despesas.

De acordo com o jornal, o valor se refere a quatro viagens de avião, todas de primeira classe pela companhia Ibéria. Bruna descarta qualquer possibilidade de se mudar para a Europa.

Por outro lado, Neymar também já comprovou que dinheiro não é problema. Somente para a sua festa de aniversário nesse domingo, 5, o jogador teria comprado cerca de 20 passagens de avião do Brasil para Barcelona, segundo o site Uol. Dentre os convidados, estavam até mesmo amigos de parentes do atacante.

Para a festa do jogador, Bruna reuniu amigos e familiares em um vídeo divulgado nas redes sociais. "Hoje eu quero desejar o que desejo todos os dias: a tua felicidade. Que você seja ainda mais feliz. Mais feliz que você pode imaginar", disse a atriz.

Veja o vídeo abaixo: