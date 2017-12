Bruxa leva cabeças de boi e de porco para 'limpar' CT de time 'amaldiçoado'

O Cruz Azul, do México, equipe que não consegue um título há 20 anos, contou com a ajudinha de um ritual realizado pela bruxa Zuelma, que esteve em frente do CT da equipe, em Xochimilco, com objetos de magia para tentar quebrar uma suposta maldição que estaria atrapalhando o rendimento dos jogadores.

Entre os objetos levados pela feiticeira para o CT, cabeças e boi e porco, duas minuaturas da cabeça do diabo, ervas, cocos e garrafas de bebidas. A equipe, no entanto, não permitiu a entrada de Zuelma em suas instalações.

Segundo o relato do portal ESPN, a bruxa fez alguns movimentos e reveltou que o encarregado da maldição que agia sobre o clube "era bom, porque já são 20 anos sem título e há evidências de corpos de galinhas e outros animais". "Meu trabalho é romper essa maldição", afirmou.

Apesar de todo o esforço e a "proteção espiritual", a feiticeira afirmou que o trabalho não ajudará a ganhar um título. Caso o clube queira, terá agora que lhe dar acesso ao CT para ajudar comissão técnica e jogadores.

Confira o vídeo do ritual: