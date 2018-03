Buffon faz 40 anos, recebe homenagens de ex-colegas e lê cartas de crianças

O atleta da Juventus, Gianluigi Buffon completa 40 anos neste domingo, 29. As homenagens para o goleiro já começaram, em uma delas, o ídolo da Roma, Francesco Totti, além de parabenizá-lo ainda deu um conselho sobre a sua aposentadoria.

"Não sei se você vai se aposentar ou continuar, mas decida você. Não deixe que outros decidam, porque é algo muito ruim", disse Totti.

O recado vem sobre a própria experiência de Totti, aposentado desde 2017, o jogador sentiu a pressão do técnico Luciano Spalletti em sua última temporada pela Roma. Sem chances de jogar, ele acabou decidindo por abandonar a carreira profissional.

Outros grandes jogadores italianos, muitos deles já aposentados, também desejaram felicidades ao goleiro neste domingo, 29. Na partida contra o Chievo, disputada no último sábado, 27, na véspera do seu aniversário, Buffon ficou no banco de reservas, ainda se recuperando de uma lesão na panturrilha. Durante a partida, ele foi fotografado lendo algumas cartas de torcedores mirins da Juventus.

Vale lembrar que Buffon revelou que pode adiar a decisão de encerrar a carreira este ano: "Eu vou me encontrar com o presidente Agnelli em breve e vamos falar sobre isso. Eu gostaria de continuar, mas a melhor solução deve ser encontrada com o clube, construindo juntos um caminho lógico e compartilhado", disse em entrevista ao jornal italiano La Repubblica.

Tanti auguri Gigi!! #N1 Uma publicação compartilhada por Andrea Pirlo Official (@andreapirlo21) em 28 de Jan, 2018 às 8:58 PST

Il mondo è pieno di numeri uno, la differenza è semplicemente che il nostro è il più forte!#GIG1BDAY pic.twitter.com/3k4J5BGHTX — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 28 de janeiro de 2018

Muchas felicidades amigo @gianluigibuffon . Aún con 40 años eres un tio joven https://t.co/P8oOwYH4ZL — Iker Casillas (@IkerCasillas) 28 de janeiro de 2018