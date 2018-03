Buffon evita apontar melhor entre Messi ou CR7: 'os dois dão muito medo'

Apesar da experiência de quem enfrentou Lionel Messi e Cristiano Ronaldo em várias ocasiões ao longo da carreira e de ser um dos melhores jogadores da história em sua posição, o goleiro Gianluigi Buffon não conseguiu definir qual dos dos craques é o melhor em entrevista coletiva na véspera do amistoso desta sexta-feira entre Itália e Argentina em Manchester.

"Enfrentei muitas vezes os dois, são muito diferentes", disse o campeão do mundo em 2006 pela seleção italiana. Buffon comentou as características dos atacantes de Barcelona e Real Madrid ao ser perguntado sobre qual deles considera o melhor jogador do mundo, mas não chegou a uma conclusão.

"Messi é, talvez, um pouco mais completo: começa as jogadas vindo de trás, tem mais qualidade técnica e mais visão de jogo. É criador de jogo e finalizador. Cristiano, especialmente nos últimos anos, se especializou mais em ser um matador na área. Administra melhor a energia e, quando recebe a bola na área, não falha e faz gols", argumentou.

"O que está claro é que os dois dão muito medo", ressaltou o goleiro, de 40 anos, que chegou a dizer que não voltaria a defender a a seleção da Itália após o fracasso na tentativa de se classificar para a Copa do Mundo da Rússia, mas voltou atrás.