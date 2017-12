Buffon lista os melhores atacantes que viu jogar e 'esquece' Messi

Gianluigi Buffon listou os melhores atacantes que já viu jogar durante uma entrevista ao jornal britânico Daily Mirror. O veterano de 39 anos destacou Harry Kane, estrela do Tottenham. O goleiro citou outros grandes nomes , mas acabou "esquecendo" o craque Lionel Messi.

+ Flamengo zoa rivais e revolta a própria torcida nas redes sociais

+ Messi 'é muito mais simples' do que Cristiano Ronaldo, afirma campeão mundial

+ Cristiano Ronaldo revela que gostaria de ser ator de cinema

"Harry é nesta altura um dos melhores atacantes da Europa, não há dúvidas. Como jogador pode sempre trabalhar para melhorar, mas há coisas que não se ensinam. O instinto natural de marcar gols é algo que tem desde que nasce. Ao longo da minha carreira vi Ronaldo, Cristiano, Inzaghi e Batistuta. Todos têm esse tipo de instinto que faz sofrer os goleiros, assim como Harry Kane", disse.

A frente de Messi e Cristiano Ronaldo, Kane finalizou o ano como o maior artilheiro marcando 56 gols. O atacante também terminou o Campeonato Inglês no topo do ranking com 18 gols.