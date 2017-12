Buffon processa revista que 'sugeriu' sexo oral da namorada em foto nas férias

Aos 39 anos, Buffon se prepara para aquela que pode ser a sua última temporada como jogador de futebol. O goleiro, porém, sequer conseguiu descansar durante suas férias. No período, uma revista italiana publicou fotos do atleta ao lado de sua namorada, Ilaria D'Amico supostamente em um momento de intimidade. Inconformado, o camisa 1 da Juventus decidiu processar a publicação.

Nas imagens divulgadas pela Chi Magazine, D'Amico aparece em uma posição bastante comprometedora, com sua cabeça posicionada entre as pernas de Buffon, numa referência de sexo oral. Porém, Buffon, por meio dos seus advogados, desmentiu isso: "As fotos foram manipuladas e não refletem de modo algum o que muitas pessoas acreditam ser. Ilaria estava rindo e, durante seu sorriso, apoiou a cabeça no colo de Gianluigi, apenas isso. Temos que defender sua imagem e a de seus filhos", disse um comunicado oficial, explicando o que aconteceu na Ilha de Giglio, na Itália.

Os advogados acrescentam ainda que a Justiça será acionada para defender a imagem do casal e dos filhos do goleiro. Outro objetivo seria servir de exemplo para os paparazzi.