Bug de Fifa? Gabriel Jesus e Willian perdem gol incrível contra Argentina

Tem dias que a bola realmente não quer entrar. No segundo tempo da derrota por 1 a 0 d Brasil para a Argentina, em Melbourne, na Austrália, na manhã desta sexta-feira, Gabriel Jesus e Willian tiveram duas chances claras de gol no mesmo lance, mas de alguma maneira ainda inexplicável, ela não entrou.

Partindo do círculo central, o atacante foi lançado por Fernandinho, seu companheiro no Manchester City. Na entrada da grande área, conseguiu se livrar de Sergio Romero, no entanto, teve a finalização bloqueada por Gabriel Mercado, em cima da linha. No rebote, Willian pegou de primeira e acertou em cheio a trave esquerda.

Paulinho até tentou dominar e limpar o segundo rebote, mas foi desarmado por Biglia.

Após não acertar com a Rede Globo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) assumiu a geração de imagens e os trabalhos de narração, comentários e reportagem do amistoso. Com isso, a partida foi ao ar pelo Facebook, pelo portal UOL e pelas TVs Brasil e Cultura. Nas redes socias, alguns nem sabiam da existência desse jogo, outros agradeceram que não ouviram a voz de Galvão Bueno.