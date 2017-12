'Cabeça grande' tirou meia do United há 4 anos; em 2017, ele se tornou carrasco

Autor de um gol e eleito o melhor em campo na vitória do Real Madrid para cima do Manchester United, na Supercopa da Europa, o meia Isco podia estar disputando a partida pelo outro time. Porém, sua "cabeça desproporcional" fez o time inglês desistir de sua contratação em 2013.

Em história revelada pela ESPN britânica, um olheiro do United assistiu algums jogos do meia nos tempos em que atuava no Málaga, gostou do que viu, mas ficou ressabiado com uma coisa: "Ele é bom, mas não o suficiente e sua cabeça é muito grande para o corpo", teria dito o responsável pela avaliação.

Depois da desistência do United, o Real Madrid acabou contratando o jogador por 30 milhões de euros. Quatro anos depois, ele tem uma coleção de títulos pelo clube espanhol, entre eles três Ligas dos Campeões.