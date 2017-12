Cachorro invade campo para brincar com a bola, dribla jogadores e dá 'entrevista'

No jogo entre Colômbia e Brasil, válido pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, um fato que chamou muita atenção foi a invasão de um cachorro ao gramado enquanto o jogo rolava. Pois isso voltou a acontecer. E dessa vez, foi ainda mais engraçado.

O animal apareceu de surpresa no jogo entre San Lorenzo e Arsenal de Sarandí, pelo Campeonato Argentino e, depois de aparecer brincando com uma bola, escapou dos jogadores que tentaram o pegar e ainda mordeu o microfone de um repórter que simulou uma entrevista com ele.

Assista ao vídeo mais fofo desta terça: