Cachorro invade jogo do Brasil e leva web à loucura: 'Toca pra ele, Neymar'

Se tem uma coisa que representa os jogos de futebol na Libertadores e na América do Sul em geral são os cachorros invadindo os campos. Nesta terça-feira, no jogo entre Colômbia e Brasil, pelas Eliminatórias da Copa de 2018, a tradicional cena se repetiu e a presença do animal animou os espectadores, que até então assistiam a uma partida bastante truncada.

Não bastasse o cão correndo de um rapaz que tentava o tirar de campo ter causado risos em quem assistia o jogo, a presença do animal parece que animou os jogadores do Brasil, já que, no lance seguinte, Willian marcou um belo gol e colocou o Brasil na frente do marcador.

Confira as melhores reações no Twitter:

