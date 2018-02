Cachorro invade o campo e caça coelho durante uma partida no Chile

Enquanto uma nação de ansiosos esperam um diagnóstico oficial da lesão do Neymar um time do Chile soltou um comunicado oficial sobre um coelho. Coelho mesmo, o bichinho saltitante. Não entendeu nada, né? Calma que o Fera explica.

Neste sábado uma partida entre o Huachipato e o Universidade Concepición foi palco de dois personagens no mínimo curisos. Três se contarmos a brilhante partida que Gabriel Torres teve, ao marcar três vezes para o Huachipato e definir o jogo. 'Para brilhar mais do que a única pessoa que fez gols na partida deve ser algo muito inusitado', você deve estar pensando.

Acertou! Um cachorro entrou no Estádio CAP, como já aconteceu em outras ocasiões, mas dessa vez ele fez algo diferente. Não fugiu ou fez suas necessidades básicas. Ele abocanhou o único outro animal em campo naqueel momento: um coelhinho que estava pertinho de um dos gols.

Más imágenes del acierto del fotógrafo Felipe González en el estadio CAP: un perro caza a un conejo en pleno partido entre @FutbolUdeC y @huachipato. Notable. pic.twitter.com/UsXQ6kztW0 — Christian González (@kilydelagente) 25 de fevereiro de 2018

Como vêem acima, tudo foi registrado pelas lentes do fotógrafo Felipe González e logo ganhou as redes sociais. No entanto muita gente ficou se questionando o que tinha acontecido com o animal. O perfil oficial do Huachipato no Twitter fez questão de tranquilizar os torcedores: o coelho passa bem, foi resgatado e já está se escondendo em sua toca.