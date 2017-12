Jogadores do PSG receberão premiação milionária se eliminar o Barcelona

A partida desta quarta-feira, entre Paris Saint Germain e Barcelona está cada vez mais emocionante. O time de parisiense vai para o Camp Nou com uma vantagem de 4 gols no placar e espera avançar às quartas da Liga dos Campeões. Para ter a garantia do resultado positivo, os rivais da equipe catalã ofereceram R$ 3,3 milhões para cada jogador, pelo menos é o que afirma o jornal Sport.

De acordo com a publicação espanhola, Nasser Al-Khelaifi, proprietário do PSG, já havia prometido uma premiação entre 100 a 999 mil euros, mas a goleada no primeiro jogo fez com que o comandante aumentasse a oferta. Será que o incentivo vai dar resultado dentro de campo? Confira o ao vivo da partida às 16h45.