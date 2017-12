Cafu defende geração brasileira e diz que 'Neymar é o melhor do mundo'

Há pouco menos de um ano, a seleção brasileira era contestada, chegou a ser eliminada ainda na primeira fase da Copa América Centenário, nos Estados Unidos, e tinha ameaçada a vaga na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Hoje o cenário é totalmente diferente: a seleção é uma das melhores do mundo, está praticamente classificada ao Mundial e, mais que isso, é forte candidata ao título.

Em conversa exclusiva com o Fera, Cafu, o capitão do pentacampeonato, declarou que toda essa mudança é em função aos resultados obtidos no período. "O futebol não é uma matemática exata, podemos dizer assim. Não é uma ciência que se pode explicar. Há um ano, éramos uma seleção desacreditada por todos, ninguém acreditava no potencial da seleção brasileira. Sete jogos, sete vitórias, mudou completamente o quadro, que passou de 100% negativo a 100% positivo."

Em evento que apresentou o troféu da Copa do Mundo de 2018, no Parque Villa Lobos, em São Paulo, Cafu também relembrou das vezes em que foi subestimado, defendeu a atual geração de jogadores brasileiros e também sobre possíveis sucessores na lateral direita.