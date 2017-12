Cafu vai à coletiva do Oscar do esporte com a camiseta da Chapecoense

Um dos membros da Academia Laureus, o ex-capitão Cafu foi à entrevista coletiva do Prêmio Laureus, conhecido como o Oscar do esporte mundial, vestindo a camisa da Chapecoense. Ao lado dele, também participaram do encontro Carles Puyol, Luis Figo, Ruud Gullit e Fabio Capello.

A entrega do Prêmio Laureus será realizada nesta terça-feira, 14 de fevereiro, em Mônaco, sede da primeira edição do evento, em 2000.