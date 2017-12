Técnico Caio Junior fala sobre escala na Bolívia em último áudio a assessor

Ainda em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, o técnico da Chapecoense, Caio Junior, enviou um último áudio a Adriano Rattmann, seu assessor e amigo. Na gravação, o treinador diz que responderá apenas na chegada a Medellín: “Estamos dentro do avião em Santa Cruz de la Sierra, pegando o voo fretado agora para Medelin, mais umas quatro horas de viagem. Quando chegar lá, quando der eu respondo. Uma abraço, guri."

Ao Paraná Portal, Rattman acredita que Caio Junior vivia seu momento mais feliz, profissional e pessoalmente. “Ele encontrou em Chapecó uma cidade, um clube, que o abraçou o respeitou e tinha uma sincronia muito forte. Depois do jogo de quarta-feira, contra o San Lorenzo, inclusive eu ia com ele, com a família dele para uma churrascaria, a gente descia do carro, vários torcedores vieram abraçar ele tirar selfie, tinha o vídeo dele no meio da torcida. Fico muito bonito. Acho que é essa imagem que tem que prevalecer."