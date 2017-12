Caio Ribeiro 'ataca' árbitro da partida de Grêmio x Lanús: 'Bananão'

O Grêmio venceu em casa o Lanús na primeira partida da final da Libertadores por 1 a 0. Mas o clube poderia ir para o segundo e decisivo jogo se o árbitro chileno Julio Bascuñan tivesse marcado o pênalti,quando Jael foi derrubado na área por Alejandro Silva no último lance.

Jogadores e o técnico Renato Gaúcho criticaram a decisão do juíz ao final da partida. Outro que decidiu entrar para o debate foi o ex-jogador e comentarista Caio Ribeiro, que usou sua conta no Twitter para reprovar o desempenho do chileno e reclamar sobre a opção de não usar o recurso de vídeo no lance.

“Grande vitória! Não pelo rendimento mas pela vantagem pro jogo de volta. Me desculpem o palavriado mas esse árbitro é um BANANÃO!!!! Como não dá um pênalti daqueles? Cadê o VAR (arbitro de vídeo)??? Piada!”, escreveu Caio.

O ex-jogador Neto também usou as redes sociais para criticar o árbitro: "O pênalti não marcado para o @Gremio no final do jogo contra o Lanus foi uma VERGONHA", escreveu.

