Caiu na net: Neymar publica foto sensualizando só de toalha; veja

Na tarde desta segunda-feira Neymar publicou uma foto um tanto ousada. Na imagem o craque aparece completamente nu, exceto por uma toalha em seu colo. A legenda tem apenas o nome do ensaio feito com o fotógrafo Mario Testino, referência no mundo da moda e apreciado por celebridades.

O peruano esteve envolvido em uma acusação que, segundo o The New York Times, incluem ao menos 13 casos de assédio sexual. Inclindo assistentes e modelos, os casos mais antigos aconteceram há 20 anos.

Já o jogador se prepara para a partida mais importante desde sua chegada ao PSG: o time francês encara o Real Madrid nessa quarta-feira pelas oitavas da Champions League, no que muitos estão considerando uma final antecipada.

Veja abaixo a publicação: