Cambistas aceitam até cartão de débito para ingressos de jogo da Seleção

Munidos das maquininhas, cambistas estão aceitando até cartão de débito para vender ingressos para a partida entre Brasil e Paraguai, amanhã, na Arena Corinthians, que pode confirmar a classificação da Seleção Brasileira para a Copa da Rússia.

As entradas para os setores mais baratos, já esgotadas, são negociadas a R$ 350 a meia, um aumento de R$ 100 em relação ao preço oficial nas bilheterias. Outros ingressos superam os R$ 500.

Segundo o portal ESPN, muitos dos cambistas vêm oferecendo meias-entradas, mais baratas. Caso a negociação seja fechada, eles comparecem à bilheteria com carteirinha de estudante, adquirem os bilhetes pela metade do preço e entregam nas mãos do comprador, mediante o aumento no valor.

Líder as eliminatórias com 30 pontos, a seleção de Tite enfrenta o Paraguai às 21h45 de amanhã. Se Chile e Equador perderem suas partidas, o Brasil estará na Copa.