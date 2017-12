Camilo, do Botafogo, comemora primeira convocação; veja vídeo

O meia Camilo festejou com os colegas do Botafogo a primeira convocação para defender a seleção brasileira. Em transmissão ao vivo no Facebook do colega de time Rodrigo Pimpão, ele aparece nervoso enquanto aguarda o anúncio dos jogadores que participarão do "Jogo da Amizade", amistoso contra a Colômbia que vai recolher recursos para familiares das vítimas do voo da Chapecoense.

Após ser anunciado, o meia grita, pula e festeja com os colegas, que, antes, já gritavam "ão, ão, ão, Camilo é seleção!". Em entrevista divulgada pelo Globo Esporte, o jogador disse estar "em êxtase". "Meus familiares ligaram, minha esposa chorou. Você lembra das dificuldades e hoje ė a melhor notícia da minha vida", afirmou.

A partida está marcada para a próxima quarta-feira, 25, no Engenhão, no Rio. O time que defenderá o Brasil será formado apenas por atletas que atuam no País.

Confira o vídeo: