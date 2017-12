Caminho para o hexa: veja grupos da Copa e a repercussão na web

As 32 seleções classificadas para a Copa do Mundo da Rússia conheceram seus adversários no sorteio realizado nesta sexta-feira, 1°, em Moscou. O Brasil ficou no Grupo E composto pela Suíça, Costa Rica e Sérvia. A seleção estreará no Mundial em Rostov, no dia 17 de junho, contra a Suíça. Depois, a seleção de Tite enfrenta Costa Rica, dia 22, em São Petesburgo, e Sérvia, dia 27, em Moscou. O Brasil não atuará nenhuma vez em Sochi, cidade onde ficará sediada.

