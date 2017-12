Camisa de Neymar é vendida em loja em frente ao estádio do Palmeiras

A loja Palestra Mania que fica em frente ao Allianz Parque decidiu capitalizar com o fato de Neymar dizer que teria prazer em jogar um dia pelo clube alviverde. Nesta segunda-feira, 9, dia em que a seleção brasileira treina no local para o jogo com o Chile, o estabelecimento colocou à venda camisas do clube com o nome do atacante. Com um número 10, ela foi exposta na vitrine entre duas camisas 33, com o nome de Gabriel Jesus. A camisa está sendo vendida por R$ 274,90. Neymar já havia revelado que torcia pelo Palmeiras na infância e na última sexta-feira, quando a seleção treinou no CT do São Paulo, vestiu uma camisa do time. No domingo, deu a declaração sobre jogar um dia no atual campeão brasileiro.