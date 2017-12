Camisa que Ruschel usou contra o Barça será leiloada e ajudará vítimas de tragédia

Alan Ruschel nasceu de novo. Sobrevivente do trágico acidente aéreo que vitimou 71 pessoas no final de 2016, o lateral reestreou pela Chapecoense no amistoso contra o Barcelona, na última segunda-feira. A camisa usada por ele agora será colocada em um leilão e o dinheiro arrecadado irá para a Abravic (Associação Brasileira da Vítimas do Acidente com a Chapecoense).

"Para mim eu estava realizando um sonho pela segunda vez. Eu digo que realizei meu sonho jogando futebol profissional, porque sabemos que muita gente boa para no meio desse caminho. Muita gente boa de bola está vendendo churrasquinho aqui. Agradeço a Deus por tudo, por sempre levantar um dia novo na minha vida. Voltei ao gramado contra o melhor time do mundo", falou o jogador em entrevista ao programa Encontro com Fátima Bernardes, da "TV Globo", confirmando o leilão.

Gratidão #reabilitandosonhos #obrigadopelavida #questaoderespeito #reabilitacaofisica @ibramedbrasil Uma publicação compartilhada por Alan Ruschel (@alanruschel) em Ago 8, 2017 às 4:53 PDT

A camisa, feita em um modelo especial, que estreou nesse jogo e conta ainda com os símbolos da Chapecoense e do Barcelona, mostrando a importância da partida, que terminou em 5 a 1 para o time espanhol.

Todo o dinheiro arrecadado será revertido para a associação criada para ajudar as famílias das vítimas da tragédia.