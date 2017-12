Campanha em estádios paulistas leva atendimento às mulheres no 'outubro rosa'

A Federação Paulista de Futebol, em parceria com clubes filiados e com as ONGs Américas Amigas e Meninas do Peito, promove pelo segundo ano consecutivo a campanha "Marque esse Gol" durante o mês de outubro em estádios de São Paulo, Campinas, Santos e Ribeirão Preto.

Desde esta quarta-feira, o entorno dos estádios de Palmeiras, São Paulo, Santos, Ponte Preta e Botafogo-SP receberão unidades móveis de atendimento à mulher. Os caminhões ficarão durante dois dias em cada arena. O Corinthians também fará uma ação própria voltada ao Outubro Rosa com exames.

Os caminhões terão equipamentos para realizar mamografias e exames complementares gratuitos, mediante agendamento prévio. A expectativa da FPF e das ONGs é fazer cerca de 600 exames ao longo de 10 dias. "Os resultados que obtivemos na campanha do ano passado mostram que ações como esta são fundamentais e fazem parte deste novo momento da FPF", diz Robson Silveira, diretor de Marketing da Federação Paulista de Futebol. "Esta é uma causa que merece a atenção do futebol paulista. E colaborar com causas sociais e educativas em todo o Estado é uma das bandeiras desta nova gestão da FPF."

A FPF, em parceria com clubes filiados e com as ONGs Américas Amigas e Meninas do Peito, promoverá a campanha “Marque esse Gol”! pic.twitter.com/RFUxPiRb6M — FPF (@FPF_Oficial) 2 de outubro de 2017

Além dos caminhões no entorno dos estádios, a campanha também terá a participação direta dos atletas dos clubes. Jogadores dos times estão apoiando a campanha, recebendo mulheres ligadas às ONGs nos CTs e gravando vídeos de conscientização sobre o tema. "Em 2015, Corinthians e Palmeiras apoiaram a campanha e ajudaram a fazer o Marque Esse Gol. No ano passado, a Federação Paulista de Futebol abraçou a causa e fez acontecer. É gratificante ver o crescimento do projeto já em sua terceira edição. Neste ano, além do patrocínio da FPF, teremos o apoio de outras empresas para proporcionar o exame a mais mulheres e poder dar a elas uma chance à vida", diz Natali de Araújo, paciente e uma das idealizadoras do projeto.

Outra ação prevê que os jogadores entrem em campo em algumas partidas acompanhados de mulheres ligadas à campanha. Haverá exibição de faixas sobre a campanha dentro do gramado. O jogo entre São Paulo e Sport, pelo Brasileirão, neste domingo (1º), foi o primeiro a receber as ações especiais.

A FPF, em parceria com clubes e ONGs, promoverá a campanha “Marque esse Gol” durante o “Outubro Rosa”! Rodrigo Corsi/FPF/Canon pic.twitter.com/k6zroWCSpg — FPF (@FPF_Oficial) 2 de outubro de 2017

As mulheres interessadas em realizar o exame em uma das unidades móveis devem se inscrever por meio do site www.marqueessegol.com.br. As selecionadas receberão um e-mail de confirmação com data e horário do agendamento. Além da mamografia, os caminhões também poderão realizar exames de ultrassom diagnóstico, caso necessário.

Confira o calendário das unidades móveis disponíveis no entorno dos estádios:

São Paulo

4 e 5 de Outubro, no estádio do Morumbi

Santos

13 e 14 de outubro, na Vila Belmiro

Campinas

18 e 19 de outubro, no estádio Moisés Lucarelli

Ribeirão Preto

21 e 22 de outubro, no estádio Santa Cruz

São Paulo

25 e 26 de outubro, no Allianz Parque