Campanha para frase do ônibus da seleção da Copa chega ao mês final

O clima de Copa do Mundo vai começar a ficar mais forte a partir de quinta-feira. O dia marca a abertura de uma campanha para intensificar o concurso nacional promovido pela montadora sul-coreana Hyundai para a escolha do slogan que vai estampar o ônibus da seleção brasileira durante a Copa da Rússia. O objetivo é aumentar a participação popular para a definição da frase.

A Hyundai promove o concurso popular desde 2006. Nesta Copa do Mundo, a participação foi aberta aos torcedores dos 32 países classificados em 4 de dezembro do ano passado e vai até 28 de fevereiro. Em 16 de abril, três finalistas para cada país serão anunciados. Uma votação aberta ao público pela internet vai escolher os ganhadores em 14 de maio.

A partir de quinta-feira a empresa sul-coreana vai começar uma campanha nacional em canais digitais para incentivar a participação dos brasileiros. A campanha é realizada pelo site da Hyundai (www.hyundai.com.br), no Facebook (www.facebook.com/hyundaibr) e no Instagram (www.instagram.com/hyundaibr). O ganhador terá direito a uma passagem à Rússia, com direito a acompanhante, para ver um jogo da seleção como integrante da comitiva oficial.

Na última Copa do Mundo, o Brasil estampou no ônibus a frase "Preparem-se, o Hexa está chegando". Na edição anterior, na África do Sul, em 2010, o slogan escolhido foi: "Lotado! O Brasil inteiro está aqui dentro".