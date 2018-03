Campeão da Copa de 1978, 'Loco' é fotografado em calçada antes de jogo

O ex-atacante da seleção argentina René 'Loco' Houseman, campeão da Copa do Mundo de 1978, foi fotografado magro e debilitado, sentado em uma calçada, esperando a abertura dos portões para ver o jogo entre Huracán e River Plate, em frente ao Estádio Tomás Adolfo Ducó, o El Palacio, em Buenos Aires.

A cena ganhou contornos de repercussão nacional por conta da imagem do ex-jogador, um dos maestros do time de 1978, no qual atuou com a camisa 9 ao lado de nomes como Daniel Passarella, Fillol e Kempes, e que levou à Argentina à conquista de seu primeiro mundial, em casa.

O início da partida, válida pela 13ª rodada do Campeonato Argentino, foi atrasado em cerca de duas horas por causa de uma ameaça de bomba no estádio. O local teve que ser evacuado e centenas de pessoas tiveram que sair - entre elas, o ex-atacante, que esperou sentado na sarjeta.

Com um longo histórico de problemas com o álcool, o ex-jogador, que vivem no Huracán os melhores anos de sua carreira, hoje está com 64 anos e luta contra um câncer, descoberto há três meses. Muitos torcedores, inclusive, criticaram o clube pelo que consideraram "falta de respeito" com o ex-jogador.

Veja: