Campeão mundial em 1998 solta o verbo contra Neymar: 'insuportável, egoísta'

O ex-jogador Christophe Dugarry, atacante que foi campeão mundial com a seleção francesa em 1998, "soltou o verbo" contra o ídolo do PSG Neymar em uma entrevista à emissora francesa RMC.

Dugarry, que analisava o comportamento de Neymar no jogo contra o Olympique de Marselha (sua ex-equipe), que terminou empatado em 2 a 2, no domingo, se disse aborrecido com o que viu e com o que classificou de "provocação" do brasileiro contra os adversários.

+ Lista atualizada! Confira todos os 28 campeões mundiais, de 1960 a 2016

+ É oficial: o Palmeiras não tem mundial e a internet passa mal

"Estou aborrecido porque Neymar achava que estava em sua sala jogando com seus amigos no futsal", disse ele. "Ele esteve provocando sistematicamente. Sempre pisava na bola com a sola e esperava os oponentes a 45 metros do gol ou mais. É absolutamente inútil!", disparou.

O ex-jogador também criticou o lance que gerou a expulsão de Neymar - o PSG só se safou da derrota por causa de um gol de Cavani. "Ele (Neymar) fez o pior jogo que eu já vi. Insuportável. É um egoísta".