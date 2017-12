Campeão pelo Atlético-MG, Fred mostra filha falando primeira palavra: 'Galo'

O atacante Fred, campeão mineiro 2017 com o Atlético-MG e artilheiro da competição com dez gols, teve mais um motivo para comemorar neste domingo. A filha mais nova do jogador, que ainda não completou o primeiro ano de vida, aprendeu a falar sua primeira palavra: 'Galo'. O vídeo foi postado pelo jogador em seu Instagram.

O vídeo foi publicado logo após a vitória atleticana por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, e a pequena foi chamada pelo pai de "nova mascote" atleticana.

“No dia do meu primeiro título pelo Atlético-MG, minha pequena falou a primeira palavra, e não foi mamãe, nem papai... foi GALO! Temos uma nova mascote, massa atleticana. #aquiégalo #ajúliaégalo #primeiroGALO #depoisPAPAI #júliadamassa#graçasaDeus“, escreveu o atleta no Instagram.

Confira: