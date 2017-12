Campeões da Libertadores vão exibir na camisa patch com número de títulos

A Conmebol divulgou nesta quarta-feira que todas as equipes que já conquistaram títulos da Copa Libertadores jogarão esta edição do torneio com um patch na camisa indicando quantos vezes foram campeões do torneio. O patch, em formato de escudo, foi revelado pela Confederação nas redes sociais.

Dos brasileiros que estão na edição deste ano, cinco poderão exibir na sua camisa o escudo: Santos (3), Grêmio (2), Flamengo (1), Palmeiras (1) e Atlético-MG (1). Botafogo e Atlético-PR, que entram em campo nesta quarta na fase preliminar em busca da vaga na fase de grupos, e Chapecoense nunca foram campeões.