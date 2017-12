Campeões da Taça das Favelas verão o clássico São Paulo x Corinthians

A maioria dos jogadores e jogadoras que venceram a competição de futebol da Taça das Favelas - que reuniu mais de 90 equipes das comunidades do Rio de Janeiro - nunca saiu do estado nem andou de avião. Neste fim de semana, todos estarão em São Paulo para assistir ao clássico entre São Paulo e Corinthians no Morumbi, por iniciativa da Cufa (Central Única de Favelas), organizadora da competição, e também patrocinadores.

As duas equipes campeãs - a masculina de Vila Aliança e a feminina de Corte Oito - estarão na capital paulista depois de vencerem suas finais, que ocorreram no dia 11, no Estádio Moça Bonita, em Bangu. Os times, que farão uma visita ao CT do São Paulo, também ganharam prêmios em dinheiro, chuteiras e contratos para que alguns jogadores possam atuar nas equipes sub-17 do Bangu.

"Estou feliz por ajudar a tirar minha favela das páginas policiais e contribuir para um momento de autoestima", disse Franklin Martins, técnico do Vila Aliança, ao jornal Extra.

Ainda em 2017, deverá haver nova edição da Taça das Favelas, contando com a participação de equipes não só do Rio, mas também de 12 estados que farão edições regionais do torneio.