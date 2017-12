Campeonato Inglês poderá voltar à TV aberta em 2018, diz site

Após seis anos de ausência, o Campeonato Inglês poderá retornar à televisão aberta no Brasil. De acordo com o site Observatório da Televisão, a Premier League seria o principal alvo da RedeTV! caso a emissora não consiga os direitos para seguir transmitindo a Série B do Campeonato Brasileiro.

A própria emissora era a responsável por levar ao ar o campeonato até 2011, quando também transmitia o Campeonato Italiano.

+ Comemoração 'Alô, mãe!' rende patrocínio de empresa telefônica a Gabriel Jesus

+ Após assalto, Hamilton reclama de insegurança no Brasil: 'Acontece todo ano'

+ Siga o Fera no Twitter

Atualmente, ESPN Brasil detém com exclusividade os direitos de transmissão em qualquer mídia do Campeonato Inglês no País. A emissora leva ao ar todas as 380 partidas do torneio, seja pelos seus canais nas operadoras de TV por assinatura, como também em sua plataforma na internet, o WatchESPN. Portanto, qualquer negociação sobre os direitos sobre os jogos da Premier League no País deverão ter a anuência da emissora.

Até a publicação da nota, o Fera não havia obtido resposta da RedeTV!.