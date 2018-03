Canais abrem processos seletivos para contratação de narradoras mulheres

Demorou, mas chegou a hora das mulheres mostrarem todo seu talento na narração esportiva. Tanto a Fox Sports quanto o Esporte Interativo abriram processos seletivos para selecionar uma profissional que integrará suas equipes.

A Fox pensa na Copa do Mundo, já o EI se adiantou e promete escalar a contratada para dar voz a semifinal da Liga dos Campeões. Saiba como participar de cada um dos programas:

Fox Sports

Não precisa ter curso superior nem experiência prévia em jornalismo. O processo vai até o dia 18 de março e as participantes devem enviar um vídeo com uma narração de pelo menos 5 minutos para o e-mail narradora@fox.com. Se você é do Rio de Janeiro também pode gravar seu vídeo em uma cabine de locução montada no BarraShopping entre os dias 8 a 18 deste mês.

Esporte Interativo

Além de ter o direito de narrar uma partida do maior torneio entre clubes do planeta diretamente da Europa, a vencedora ainda receberá uma proposta para integrar o time fixo de narradores do canal. A informação é do Uol Esportes.

O período de inscrição é o mesmo da Fox: até o dia 18 de março. As interessadas devem fazer um teste simples: o site do processo seletivo traz 12 opções de jogos da Champions League, de 1999 a 2017. É só escolher uma das opções e soltar a voz. O vídeo pode ser enviado via link do Youtube ou Whatsapp.