'Caneleiro de R$ 300 milhões', Higuaín completa 29 anos neste sábado

Que Higuaín tem o dom de marcar muitos gols, ninguém duvida, mas também há um consenso de que os R$ 322,5 milhões pagos pela Juventus para tirá-lo do Napoli foram um exagero extremo. Até agora, não dá para dizer que ele é um fracasso na atual pentacampeã italiana, mas ele está bem longe de alcançar sua incrível marca de 36 gols no último campeonato, quando ainda vestia a camisa do Napoli.

Apesar disso, a Juventus lidera a atual edição do Italiano com quatro pontos de vantagem e o atacante, que competa 28 anos neste sábado, está marcando seus golzinhos e vive em paz com a torcida, situação bem diferente de quando defende a seleção argentina, onde ficou altamente marcado por perder gols incríveis nas finais da Copa do Mundo de 2014 e na Copa América de 2016 e atualmente é reserva de Lucas Pratto.