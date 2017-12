Canetinha? Adriano aparece com visual diferente após término de namoro

Fora dos gramados, Adriano segue fazendo sucesso nas redes sociais. Na última quarta-feira, dois motivos fizeram o Imperador bombar na web. Ele apagou todas as fotos em que se declarava para seu novo affair, Ramona Correa. E a própria assessoria do atacante confirmou o término do namoro.

Solteiro novamente, Adriano decidiu mudar o visual e publicou o resultado em seu Instagram.

“Vamos que vamos”, escreveu Didico, como é carinhosamente chamado pelos amigos, na legenda de uma das imagens.

Mas nem todos gostaram do novo visual. "Caiu de cara no piche?", questionou um de seus seguidores. Mas houve quem defendeu: "Lindo de qualquer jeito", escreveu uma fã.

Mais tarde, Adriano publicou uma foto com a barba na coloração normal, e vídeos em seu stories mostraram que se tratava apenas de um tingimento para esconder os fios brancos.

O atacante terminou dois relacionamentos em menos de três semanas. Antes de Ramona Correa, ele já havia se separado de Marina Delículi, a qual fez duras críticas também em uma publicação em seu Instagram.

"Desprezo e tudo pra quem perdeu. Que Deus perdoe essas pessoas ruins".

