Cansado de erros dos juízes, Campeonato Português adota árbitro de vídeo

O Campeonato Português inovou e, na próxima temporada, contará com árbitro de vídeo, chamado na Europa pela sigla VAR, conforme anunciado nesta quinta-feira por fontes da federação de futebol do país. Trata-se de um sistema que foi testado nos dois últimos anos em diversas competições nacionais e internacionais e que, através da consulta de imagens, pretende evitar erros de arbitragem em caso de gols, expulsões e pênaltis duvidosos.

Segundo a federação, para a implementação do sistema, que entrará em funcionamento no início da próxima edição do campeonato, pretende investir cerca de 1 milhão de euros. Em princípio, todo o monitoramento das imagens estará centralizado no complexo chamado Cidade do Futebol, inaugurado há um ano pela federação portuguesa nos arredores de Lisboa, onde será instalada a tecnologia necessária. Está previsto que nas primeiras rodadas seja habilitada uma unidade móvel de imagens junto aos estádios onde as partidas estejam acontecendo.

A FPF ainda instalará nos estádios um sistema de monitoramento que estará à beira do gramado e que poderá ser consultado pelo árbitro sempre que considere oportuno frente a alguma jogada de especial relevância para o momento do jogo. Um dos testes prévios ao próximo Campeonato Português será a final da Taça de Portugal, entre Benfica e Vitória de Guimarães, no próximo dia 28, no Estádio Nacional do Jamor.