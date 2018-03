Capitão de time escreve carta pedindo união contra rebaixamento

O meia inglês Mark Noble, capitão e ídolo do West Ham, escreveu uma carta dirigida a torcedores, funcionários, dirigentes e demais jogadores do clube, pedindo a união para salvar a equipe do rebaixamento no Campeonato Inglês. "Escrevo para vocês como capitão e torcedor de toda uma vida do nosso grande time de futebol, o West Ham United", iniciou o texto.

+ Nem Messi nem CR7: Saiba quem é o jogador de melhor custo-benefício da Europa

+ Conheça todas as bolas oficiais usadas nas Copas do Mundo, desde 1930

+ # Vídeo: Lutador se nocauteia, mas vence combate por desqualificação do rival

Na mensagem divulgada no site da equipe, o meia inglês de 30 anos lembrou da invasão de campo no jogo com o Burnley, em 10 de março, no estádio Olímpico, após derrota por 3 a 0. "Foi um dos dias mais duros para mim, em 20 anos no West Ham", admitiu Noble.

"Precisamos que todos estejam juntos porque vibrações positivas realmente inspiram os jogadores em campo. Por outro lado, a negatividade pode, sem dúvida, afetar a concentração e a confiança dos jogadores, como ocorreu na partida contra o Burnley".

O jogador inglês lembrou que, dos oito jogos restantes do campeonato, cinco serão no Estádio Olímpico de Londres, o primeiro neste sábado, contra o Southampton. "Não podemos dar o nosso melhor e vencer as partidas que precisamos sem a ajuda de vocês. Com a energia e apoio de vocês, teremos mais chances de conseguir as vitórias que precisamos".

Em 30 partidas disputadas, a equipe perdeu 14, empatou nove e venceu apenas sete. A equipe tem 30 pontos em 90 disputados e está na 17ª colocação.