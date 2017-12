Capitão do Grêmio lança projeto para ajudar instituições sociais

De férias, Pedro Geromel ainda não deixou o futebol de lado para curtir as semanas de folga. O capitão do Grêmio aproveitou o tempo livre para anunciar o lançamento do seu novo projeto, o "Chute Solidário", que tem como iniciativa ajudar instituições sociais.

O projeto vai contribuir para o desenvolvimento de entidades sem fins lucrativos que atuam no combate à desigualdade social, com arrecadação por meio de uma loja virtual de produtos esportivos, que serão doados pelo próprio jogador.

"Sempre foi um grande prazer ajudar a quem precisa, principalmente as crianças e adolescentes, que são o futuro do nosso país. O Chute Solidário é mais uma oportunidade de dar uma vida melhor a quem necessita. Essa é uma pequena forma de agradecer todo carinho que eu recebo no Rio Grande do Sul. Não só da torcida do Grêmio, mas de grande parte da população. Espero que muitas pessoas possam ajudar, cada um a sua maneira", disse Geromel.

Essa não é a primeira vez que o zagueiro desenvolve um projeto. Durante sua passagem no futebol europeu ele criou o 'Meio de Campo".