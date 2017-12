Carille encomenda quadro sobre conquista do título paulista pelo Corinthians

O técnico do Corinthians Fábio Carille encomendou ao pintor, artista plástico e tatuador Homero Ribeiro, de Guarulhos, uma obra de óleo sobre tela retratando a conquista do título do Campeonato Paulista de 2017. A obra foi entregue na semana passada, após duas semanas em produção.

Segundo reportagem do Globoesporte, o quadro chegou às mãos do treinados na última sexta-feira, antes de Carille curtir o fim de semana de folga na cidade de Sertãozinho, onde vive sua família.

O artista plástico, que é corintiano, publicou em sua conta no Instagram algumas fotos da obra e junto com Carille, na ocasião da entrega do quadro, no CT Joaqui, Grava.

Carille, segundo ele, teria enviado algumas imagens para referência e pedido a inscrição "Campeão Paulista 2017". Ao centro das figuras dos jogadores em poses de comemoração, aparece o próprio técnico corintiano.

Ao portal, o artista adotou um discurso "diplomático" ao ser questionado se voltará a pintar para Carille ao fim do Campeonato Brasileiro. "Quero primeiro que meu time seja campeão. Se ele me pedir a arte depois, ficarei feliz também", afirmou Ribeiro.