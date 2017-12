Carlinhos não estará com o São Paulo na Flórida em pré-temporada

Carlinhos não estará com o São Paulo na Flórida, onde o time comandado por Rogério Ceni fará sua pré-temporada em torneio oficial dos Estados Unidos. Ocorre que ele tem contrato até o fim do próximo ano, mas não será usado, em princípio, pelo novo treinador. O lateral está no mercado. Rogério reavalia o elenco. Ele pediu algumas contratações, reforço o grupo com meninos de Cotia e também deu cartão vermelho para outros. Michel Bastos também deixa o Morumbi apesar do vínculo existe até o fim da próxima temporada.

Com a iminente saída de Carlinhos, o São Paulo vai economizar com um dos jogadores de mais alto salário do clube. Buffarini é o dono da posição atualmente.