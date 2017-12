Carro invade e dá duas voltas no campo em partida sub-18 nos Emirados Árabes

Torcedores, cachorros, gatos, quero-queros são alguns dos mais comuns invasores de campos de futebol pelo mundo. Mas um jogo nos Emirados Árabes Unidos nesta semana passou todos os limites.

Uma partida no país foi paralisada por cerca de 15 segundos porque um motorista decidiu dirigir seu veículo pelo gramado. Segundo informações do site Arab News, o jogo era entre as equipes sub-18 do Al-Jazeera e do Shabab Ah-Ahly.

+ Após estátua, Renato quer Arena, e diz: 'Minha hora na seleção vai chegar'

+ É de sangue! Cristiano Ronaldo publica vídeo de filho fazendo belo gol

+ Siga o Fera no Twitter!

O passeio, que pode ser visto como engraçado e perigoso ao mesmo tempo, começou em uma das linhas de fundo do campo. Depois de dar duas voltas no centro do campo, quase pegando alguns jogadores, o New Beetle branco deixa o gramado pelo lado que entrou.

A cena foi capturada pela emissora local Sharjah Sports TV e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais do país.