Carro quebra na estrada e impede Portuguesa de contratar ex-corintiano

A fase da Portuguesa realmente não é fácil. Com uma má sequência de resultados e a aproximação à zona de rebaixamento na Série A-2 do Campeonato Paulista, o clube decidiu investir na contratação de Otacílio Neto, veterano atacante com passagens por Corinthians e Ponte Preta. Porém, um imprevisto impediu o acerto: o carro do atleta quebrou enquanto estava a caminho de São Paulo.

Tudo aconteceu nesta quarta-feira. Depois de sair de Orós, no Ceará, sua terra natal, em direção à capital paulista, em uma viagem de aproximadamente 3.000 km, ele estava passando por Feira de Santana, na Bahia, quando sua Toyota Hilux apresentou problema e impediu a viagem. Por causa do atraso que causaria no acordo com a Portuguesa, o acerto foi desfeito: "Foi empecilho do carro mesmo. Não vai dar tempo de chegar para fazer os exames. Foi um acontecimento chato, preferimos não viajar mais. Vamos deixar a possibilidade de acertar para a Série D", lamentou o atacante, em entrevista ao globoesporte.com.

"Peguei um buraco na estrada e ferrou tudo. Sempre viajo de carro. Foi o primeiro veículo que peguei de segunda mão. Agora, estou no meio da estrada. Teve que rebocar para Feira de Santana. Estou em um hotel com a família. Vou retornar para o Ceará. Não sei ainda onde vou jogar, mas não volto para o Treze", disse o atleta, que rescindiu contrato recentemente com o time paraibano.