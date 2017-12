Cartaz da Florida Cup com jogadores 'fantasmas' vira piada nas redes sociais

"Viva o melhor futebol do mundo", alardeia o banner promocional da Florida Cup, competição de futebol que acontece nos Estados Unidos entre 10 e 20 de janeiro do ano que vem. O anúncio vem acompanhado da imagem de três jogadores brasileiros: Scarpa, do Fluminense; Jô, do Corinthians; e Fred, do Atlético Mineiro. O 'probleminha': nenhum está mais nos mesmos clubes.

Com o futuro indefinido, Scarpa é disputado por grandes clubes paulistas, entre eles o Corinthians e o São Paulo. Jô foi vendido para o Nagoya Grampus, do Japão. E Fred deixou o Atlético Mineiro rumo ao arquirrival Cruzeiro, clube para o qual retorna depois de 12 anos.

"A Florida Cup vai ter que mudar o banner de apresentação", tuitou um internauta. "Imagina pro cara que fez a arte da Florida Cup", escreveu outro, acompanhado de risos. O SporTV vai transmitir o torneio ao vivo para todo Brasil, pelo quarto ano consecutivo. Já a Band transmite no dia 12, às 22h, PSV Eindhoven x Fluminense e no dia 16, à 1h15, Fluminense x Barcelona SC, único jogo a ser exibido em VT. O evento também será transmitido em, pelo menos, cinco continentes. América do Sul (exceto Brasil), América Central, Oceania e América do Norte (exceto Canadá) receberão o sinal.