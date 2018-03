Cartaz de 'Game of Thrones' é usado em escalação de time espanhol

Para entrar nas brincadeiras dos internautas, o Levante, equipe da primeira divisão da Espanha, usou como referência a famosa série de televisão "Game of Thrones" para divulgar a escalação do time na Copa do Rei.

Em um dos cartazes do programa, os atores de Game of Thrones aparecem com máscaras em um parede de pedra. No lugar dos personagens, o Levante colocou as imagens de cada jogador do time titular que vai enfrentar o Espanyol.

A nova versão ganhou elogios dos torcedores. Nos comentários, os fãs elogiaram a criatividade do clube.