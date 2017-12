Cartaz em frente ao Camp Nou pede saída de Neymar: 'Procura-se traidor'

Neymar ainda não decidiu se vai trocar o Barcelona pelo Paris Saint-Germain. Mas, caso decida ficar, terá de enfrentar parte da torcida que acha que o atacante está faltando com respeito ao clube. Recentemente, o jornal catalão 'Sport' divulgou pesquisa em que 80% dos torcedores queriam o atacante fora da equipe.

E, nesta segunda-feira, um cartaz chamando Neymar de traidor e mercenário foi colado em um poste em frente ao Camp Nou, o estádio do time espanhol.

"Procura-se traidor. Mercenários fora de Barcelona. Somente jogadores que amem a camisa", diz o cartaz, que contém símbolos de dinheiro ($), um deles na testa do brasileiro.

O PSG pretende pagar 222 milhões de euros (R$ 813 milhões) para ter Neymar no time. Seria a contratação mais cara da história, mais do que o dobro do valor pago pelo Manchester United à Juventus pelo volante francês Paul Pogba, o recorde atual.