Parece que realmente caiu a ficha no Barcelona que Neymar não será mais jogador do clube. Tanto é que logo após o atleta deixar as instalações do clube com a certeza de se transferir para o Paris Saint-Germain, funcionários do Camp Nou começaram a retirar tudo o que fizesse menção à ele no estádio.

Alguns cartazes com suas imagens foram rapidamente substituídos por outros de jogadores que ainda estão no clube, como Messi, Luis Suárez e o zagueiro Piqué, por exemplo.

Barça pakt snel door en verwijdert posters met Neymar bij Camp Nouhttps://t.co/0Z3JThXKwA pic.twitter.com/5AoHH9oarT — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) 2 de agosto de 2017

Na loja oficial do clube, a medida foi tão drástica quanto, já que as camisas confeccionadas com o número 11 e o nome de Neymar nas costas já pararam de ser comercializadas. Marcelo Bechler, repórter do Esporte Interativo e um dos primeiros a bancar a transferência do brasileiro para o clube francês, foi até o Camp Nou e comprovou as trocas em ritmo acelerado.