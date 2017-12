Cartola é demitido após dizer que 'Messi não seria tão bom sem Iniesta ou Neymar'

Ninguém tem dúvidas de que Lionel Messi é o grande nome do Barcelona. Mesmo com outros craques no elenco como Neymar, Luis Suárez, Piqué ou Iniesta, cabe ao argentino a honra de ser a estrela principal. E a relação do clube com seu craque é tão intensa, que eles não aceitam sequer uma crítica ao camisa 10.

Tudo isso ficou evidente com a declaração de Pere Gratacós, diretor de relações institucionais do Barcelona, que disse que "Messi não seria tão bom sem Iniesta ou Neymar". A fala do dirigente pegou tão mal dentro do clube, que apenas seis horas após o fato, ele foi destituído do cargo.

A justificativa da direção do Barcelona para afastar Gratacós foi de que ele "expressou publicamente uma opinião pessoal, que não coincide com a da entidade".

É "protegido" ou não esse Messi?