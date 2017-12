Casa de apostas 'valida' gol de Messi e vai pagar a quem apostou no Barça

O Barcelona sofreu neste domingo, mas conseguiu buscar um empate por 1 a 1 com o Valencia, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

A equipe catalã, porém, poderia ter saído de campo com uma vitória se for levado em conta o fato de que Messi chegou a marcar um gol em um lance no qual o goleiro brasileiro Neto falhou feio e viu a bola atravessar a linha de sua meta, mas a arbitragem errou ao não flagrar o lance de forma correta, antes de Neto dar uma tapa na bola para tirá-la de dentro do gol.

+ Jogador pede divórcio após mulher dizer na TV que atletas 'transam entre si'

+ Corintiana levanta de cadeira de rodas para apoiar time e emociona torcida

+ Clima entre Neymar e Cavani melhora e os dois já ficam até próximos no avião

A casa de apostas britânica Betfair, no entanto, resolveu "validar" o gol que o juiz, Iglesias Villanueva, não marcou de forma bisonha, e vai pagar aos apostadores que cravaram a vitória do Barça.

"Em um gesto de boa vontade e de justiça com os clientes, não só vamos pagar a quem apostou no empate como também receberá prêmio quem apostou em vitória do Barcelona", informou uma nota da casa de apostas. Também vão receber os que apostaram em um gol de Messi e os que palpitaram que ele faria o primeiro gol da partida - o lance ocorreu aos 29 minutos do primeiro tempo, quando o jogo estava empatado por 0 a 0.