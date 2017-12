Casa do presidente da AFA é invadida durante jogo da Argentina

A polícia está investigando a invasão à casa do presidente da Associação de Futebol Argentina (AFA), Claudio Tapia, na noite desta quinta-feira, 5, enquanto a seleção vice-campeã do mundo jogava contra o Peru, na Bombonera.

A residência, localizada no bairro Caballito, em Buenos Aires, estava vazia no momento da invasão, já que Tapia e sua mulher, Paola Moyano, estavam assistindo à partida, no estádio do Boca Juniors. O crime só foi percebido quando o casal voltou para casa, horas depois da partida.

De acordo com fontes citadas pelo jornal Clarín, um grupo de assaltantes arrombou o portão de entrada, invadiu o imóvel e roubou dinheiro e outros pertences. Foram levados cerca de 20 mil pesos (R$ 3,6 mil), além de joias, roupas e mais itens de valor. / COM INFORMAÇÕES DA EFE