Casagrande afirma que Palmeiras é 'muito melhor' do que o Corinthians

No clima do clássico entre Corinthians e Palmeiras, marcado para o próximo sábado (24), os comentários sobre a disputa já estão circulando nas redes sociais. Desta vez, quem se destacou foi Walter Casagrande, ao afirmar a superioridade do time alviverde.

+ Philippe Coutinho tem casa roubada e carro guinchado em Barcelona

+ Paysandu brinca com torcida e anuncia Ronaldinho Gaúcho no elenco; veja

+ Palmeiras faz desafio: Você sabe a escalação do time que faturou o hexa brasileiro?

Durante o quadro "Fala, Casão", do programa Globo Esporte, o comentarista afirmou que o Palmeiras é "muito melhor" do que o Corinthians, mas ressaltou que "clássico não tem favorito".

Sobre o Corinthians, Casagrande ainda disse: "Pode ganhar do Palmeiras, mas não vai ser virada nenhuma, porque com esse time, do jeito que está jogando, não vai conquistar o que quer, que é uma Libertadores", finalizou. Para ver o vídeo clique aqui.