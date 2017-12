Casagrande, comentarista de TV, assume namoro com Baby do Brasil

Ex-jogador do Corinthians e atualmente na TV Globo, o comentarista Walter Casagrande Junior está com um novo relacionamento amoroso. Ele decidiu assumir publicamente o namoro com a cantora Baby do Brasil, que atualmente também é pastora evangélica. A primeira aparição pública do casal foi no show da banda Serial Funkers, nesta sexta-feira.

Em entrevista ao portal UOL, o ex-camisa 9 do Corinthians e da Seleção Brasileira confirmou o compromisso do casal. "Não é um namorinho para aparecer, é coisa séria mesmo!", explicou. O comentarista afirmou que ainda não pretende se converter à religião da parceira, com quem compartilha gosto musical semelhante desde os anos 1980, mas respeita a escolha dela e até a acompanha em alguns cultos.